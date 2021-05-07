В горящем доме нашли тело 73-летнего мужчины

7 мая в 17:58 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Паасвере. Пожар заметили проезжающие мимо водители.

Когда приехали спасатели, дом горел открытым пламенем, а крыша уже просела. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на прилегающие здания, но дом был полностью разрушен.

В ходе работ спасатели нашли тело мужчины. По предварительным данным, в доме проживал 73-летний мужчина. Причина пожара выясняется, расследование продолжается полицией.

В этом году в результате пожаров погибли уже 17 человек.