07.05.2021, 20:56
В горящем доме нашли тело 73-летнего мужчины
Foto: Irina Mägi
Сегодня вечером в деревне Паасвере (Ляэне-Вирумаа, волость Винни) загорелся одноэтажный деревянный дом, там нашли тело 73-летнего мужчины.
7 мая в 17:58 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Паасвере. Пожар заметили проезжающие мимо водители.
Когда приехали спасатели, дом горел открытым пламенем, а крыша уже просела. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на прилегающие здания, но дом был полностью разрушен.
В ходе работ спасатели нашли тело мужчины. По предварительным данным, в доме проживал 73-летний мужчина. Причина пожара выясняется, расследование продолжается полицией.
В этом году в результате пожаров погибли уже 17 человек.