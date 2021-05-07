Ночью в Эстонию прибудет американский воздушный десант. 800 солдат будут прыгать с парашютом

Учения Swift Response пройдут на аэродроме Нурмси в Ярвамаа. Воздушный десант США приземлится в Эстонию ночью. Основная часть десантного подразделения прибывает в Эстонию сразу после длительного перелета из США, штата Северная Каролина. Десантная посадка осуществляется ночью в условиях, максимально приближенных к реальной тактической обстановке.

Во второй половине дня и ночью 8 мая подразделения США на вертолете отправятся из аэропорта Нурмси на Центральный полигон Сил обороны, где состоится посадка другой техники и пройдут совместные учения с партнерами. Всего в учениях примут участие свыше 2500 солдат из Эстонии, США, Великобритании.

Всего за несколько дней с парашютом прыгнут около 7000 солдат.