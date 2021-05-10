Усовершенствованная вакцина Moderna успешно борется с новыми штаммами коронавируса
По результатам этого краткого испытания можно предположить, что введение инъекций-бустеров можно будет начать уже в этом году. Это поможет противостоять проблемам, причиной которых являются возникающие в разных точках земного шара штаммы, зачастую более заразные и более устойчивые к вакцинам.
Все ведущие компании мира стремятся производить своевременно адаптированные к новым штаммам версии вакцин от COVID-19. Pfizer/BioNTech — мРНК-вакцина, аналогичная вакцине Moderna, — и Oxford/AstraZeneca также находятся в процессе разработки модифицированных вакцин против южноафриканского штамма B.1.3.5.1 и бразильского штамма P.1, которые представляют собой основную угрозу для нынешнего процесса иммунизации.
Moderna стала первой компанией, объявившей о результатах исследования. Сделано это было в среду вечером. Результаты выглядят весьма обнадёживающими, хотя на данный момент доступна только основная информация, полученная в ходе первоначального анализа данных.
Американская компания протестировала как инъекцию-бустер своей стандартной вакцины против COVID-19, так и её модифицированную версию. В исследовании приняли участие 40 человек, по 20 человек в каждой группе. Все они были полностью вакцинированы ранее.
По словам представителей Moderna, через две недели после введения дополнительной дозы и бустер, и модифицированная вакцина помогли увеличить количество антител, которые нейтрализуют оба опасных штамма.
Однако модифицированная вакцина под названием мРНК-1273.351, разработанная специально для борьбы с южноафриканским и бразильским штаммами, которые имеют мутации, аналогичные мутациям шиповидного белка, помогла выработаться большему количеству антител, чем стандартная бустерная вакцина мРНК-1273.
Moderna сообщает, что проводит ещё одно испытание, в ходе которого людям вводят смесь бустера и вакцины, специально разработанной против конкретного штамма. После завершения комбинированного испытания будет составлен и опубликован документ, которому будет дана с экспертная оценка.
”В стремлении победить всё продолжающуюся пандемию, мы по-прежнему склонны упреждать развитие ситуации относительно распространения вируса. Новые данные нас очень воодушевили и укрепили нашу уверенность в том, что разработанная нами стратегия использования бустеров поможет нам защитить людей от недавно обнаруженных штаммов”, — уверен Стефан Бансель, генеральный директор Moderna.
”Наша мРНК-платформа позволяет быстро создавать новые варианты вакцины, содержащие ключевые мутации вируса, что потенциально позволит ускорить разработку альтернативных вакцин, если они понадобятся, в будущем… Чтобы взять пандемию под контроль, мы продолжим вносить столько обновлений в нашу вакцину от COVID-19, сколько потребуется”.
Вакцины не испытывались в реальной жизни, образцы крови были проанализированы лишь в лаборатории. Но регулирующие органы отметили, что новые варианты вакцины не должны будут проходить строгий и масштабный контроль, подобный тому, который необходим для получения одобрения на использование базовых формул вакцины.
Компания заявила, что у её вакцины мало побочных эффектов, а те, что были зарегистрированы, проявлялись в лёгкой форме. Среди них: боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, боль в мышцах и суставах.
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