Маноэл Тобиас: я лучший игрок всех времен!

…Когда в ноябре 1992-го 21-летний Маноэл сел в самолёт из Гонконга в Рио-де-Жанейро, он не радовался победе Бразилии на чемпионате мира. И хотя его признали лучшим нападающим, Маноэл ставил перед собой более высокие цели на будущее – и он добился этих целей.

В честь своего пятидесятилетия Маноэл Тобиас дал интервью для FIFA.com, в котором рассказал о чемпионатах мира в Гонконге в 1992, Испании в 1996 и Литве в 2021, и о том, как ненадолго ушел из футзала в футбол, чтобы присоединиться к действующему чемпиону Южной Америки «Гремио», о тренировках с Роналдиньо, потенциале Неймара, а также о лучших игроках футзала всех времен.

В детстве вы больше занимались футзалом или футболом?

И тем, и другим. В 1986 я числился в списках Наутико Капибарибе и как футболист, и как игрок в мини-футбол. Я играл в юношеской футбольной лиге и в старшей лиге по футзалу. Мне хотелось, чтобы это продолжалось вечно, но в конце 1988 настало время принимать решение, и мое сердце выбрало футзал.

И уже через несколько лет вас позвали на чемпионат мира по футзалу…

С самого детства я хотел представить мою страну на большом спортивном турнире. Я так часто представлял себе это! С того момента, как я решил серьезно заняться футзалом, я знал, что Чемпионат мира не за горами, и мечтал о нем. И вот он – 21-летний я, лечу в Гонконг вместе с этими игроками, на которых, наверное, все молились. Никогда не забуду, как нас встретили в аэропорту Гонконга. Мы не привыкли быть в центре внимания, но там была зона FIFA – плакаты, вывески и так много фотографов! Тогда я и почувствовал себя частью турнира – просто такое обычно не происходит с парнем из маленького городка, такого как Салгейру. Это было воплощение большой мечты. И я не просто был там – я был единственным новичком среди множества удивительных игроков.

Что осталось в памяти с того турнира?