Маноэл Тобиас: я лучший игрок всех времен!
…Когда в ноябре 1992-го 21-летний Маноэл сел в самолёт из Гонконга в Рио-де-Жанейро, он не радовался победе Бразилии на чемпионате мира. И хотя его признали лучшим нападающим, Маноэл ставил перед собой более высокие цели на будущее – и он добился этих целей.
В честь своего пятидесятилетия Маноэл Тобиас дал интервью для FIFA.com, в котором рассказал о чемпионатах мира в Гонконге в 1992, Испании в 1996 и Литве в 2021, и о том, как ненадолго ушел из футзала в футбол, чтобы присоединиться к действующему чемпиону Южной Америки «Гремио», о тренировках с Роналдиньо, потенциале Неймара, а также о лучших игроках футзала всех времен.
В детстве вы больше занимались футзалом или футболом?
И тем, и другим. В 1986 я числился в списках Наутико Капибарибе и как футболист, и как игрок в мини-футбол. Я играл в юношеской футбольной лиге и в старшей лиге по футзалу. Мне хотелось, чтобы это продолжалось вечно, но в конце 1988 настало время принимать решение, и мое сердце выбрало футзал.
И уже через несколько лет вас позвали на чемпионат мира по футзалу…
С самого детства я хотел представить мою страну на большом спортивном турнире. Я так часто представлял себе это! С того момента, как я решил серьезно заняться футзалом, я знал, что Чемпионат мира не за горами, и мечтал о нем. И вот он – 21-летний я, лечу в Гонконг вместе с этими игроками, на которых, наверное, все молились. Никогда не забуду, как нас встретили в аэропорту Гонконга. Мы не привыкли быть в центре внимания, но там была зона FIFA – плакаты, вывески и так много фотографов! Тогда я и почувствовал себя частью турнира – просто такое обычно не происходит с парнем из маленького городка, такого как Салгейру. Это было воплощение большой мечты. И я не просто был там – я был единственным новичком среди множества удивительных игроков.
Что осталось в памяти с того турнира?
Помню, как мы играли с Голландией в последнем матче второго раунда – победитель должен был пройти в полуфинал – и мы слышали, что там будет Пеле. Я мечтал познакомиться с ним. Мы всё ждали, что он появится в раздевалке, но он не появился. Я действительно был опечален, но потом мы вышли на поле и тогда увидели Пеле, на трибуне. Пожалуй, это было одно из наших лучших выступлений: мы выиграли 6:1, я забил два гола. После второго я посмотрел наверх, прямо на Пеле, и посвятил мой гол ему. И Пеле помахал мне, поздравляя. Вот это был момент! Эта игра перед Пеле вселила в нас уверенность. Мы тогда отлично сыграли против сильных стран, Испании и США, в полуфиналах, а затем и финале. США вышли с нами в ничью во второй группе, но мы всё же победили их со счетом 4:1. Колизей! Там было почти двадцать тысяч человек! И когда прозвучал финальный свисток – это были неописуемые ощущения. Я помню, как будучи маленьким мальчиком, я получил свой первый футбольный мяч – это была самая лучшая вещь в мире, просто незабываемое чувство. Так вот, когда кубок оказался в моих руках, я испытал это чувство снова.
Помню, мы пошли на банкет победителей и меня избрали лучшим нападающим турнира, а Жоржиньо назвали лучшим игроком. Я был очень рад за него. Полет домой занял 30 часов. У меня было достаточно времени на размышления, и я поставил себе несколько целей. Первая – принять участие в следующем чемпионате мира по футзалу через четыре года, что было не так просто, учитывая большое количество игроков в Бразилии. Вторая цель – помочь Бразилии защитить титул. И третья – заполучить звание лучшего игрока. На тот момент я выкладывался на тренировках по полной, но я всё равно пообещал себе, что буду стараться еще усерднее, чтобы достичь всех моих целей.
И вот, достигнув всех целей…
Это было чрезвычайно сложно. Наши соперники сильно изменились. С прошлого состава 1992 года нас осталось четверо – я, Фининьо, Вандер и Сержиньо. И мы стали злодеями. На тот момент футзал уже был довольно популярен в Испании, все говорили, что это будет их турнир, и все знали, что мы будем там, чтобы испортить им праздник. Мы сыграли с Бельгией, толпа яростно их поддерживала. И с Уругваем та же история. Нам предстояло восемь игр с пятью, семью, десятью тысячами людей против нас, и мы победили великолепную Испанию, с Пато и прекрасным тренером Хавьером Лосано – 6:4 в финале в Барселоне. Это было огромное достижение. Если бы не наша выдающаяся команда, Испания выиграла бы турнир.
Что касается меня, я продолжал думать о целях, поставленных мной во время полета из Гонконга. Я выполнил все три задачи и стал не только лучшим игроком чемпионата мира, но и лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром. Всё это соответствовало моим желаниям. Я всегда хотел становиться лучше и лучше, и быть лучшей версией самого себя. Я был как Криштиану Роналду и Месси сейчас – всегда стремился играть так хорошо, как только возможно.
Как вы думаете, та Бразилия в 1996 была величайшей сборной в истории?
Я бы хотел кое-что прояснить: я не дискредитирую соперников. Испанская команда с Даниэлем, Кике, Хавьером Родригесом была выдающейся. Так же и бразильская команда с Шумахером, Фалкао и Винисиусом. Но команда Бразилии 1996 года играла в более гармоничный футзал, и мы создали тактики, которые команды используют и по сей день. Как и у команды Бразилии-1970 – Пеле, Жаирзиньо, Тостао. Команды до сих пор воссоздают ее игру на поле. Мы опередили время.
В 1996 вы ушли в футбол и подписали контракт с чемпионом Южной Америки «Гремио»…
В конце 95-го со мной связался президент «Гремио». Он сделал мне предложение, я был польщен, но отказался, потому что знал, что мне будет очень трудно адаптироваться. Я профессионально играл в футзал шесть-семь лет. Это было мое. Затем, через два дня, мне позвонил Луиc Фелипе Сколари. Я подумал: «Если мне звонит Фелипе, значит они, вероятно, думают, что я могу выйти на большое поле. Могу ли я?». Я не хотел уходить из футзала, поэтому попросил их увеличить мой заработок в четыре раза – а я зарабатывал реально хорошие деньги. Наверное, они подумали «Кто этот сумасшедший?» и на этом всё должно было закончиться. Но они согласились. Я был в шоке.
Я провел четыре месяца в «Гремио». Это был невероятный опыт. Адаптироваться действительно было сложно, но после двух-трех месяцев я начал справляться и мне даже удались несколько хороших игр. Было здорово играть и тренироваться с великими игроками, но мы выступали и против таких молодых игроков как Тинга, Родриго Грал и еще один парень – я не знаю слышали ли вы о нем – Роналдиньо. Вау!
В марте 1996, как раз перед началом национальной лиги, один футзальный клуб нашел способ платить мне деньги, соответствующие тому, что я зарабатывал в «Гремио» и я вернулся в футзал.
Если бы вы в юности все-таки отдали предпочтение футболу, получилось бы построить такую успешную карьеру?
Если бы я остался в футболе в 1988 году, я почти уверен, что стал бы великим игроком. Но шесть-семь лет спустя… это много. Думаете, если сейчас отправить Неймара на футзальную площадку, он будет так же хорош как Феррао или Рикардинью? Нет, не будет. И я привел в пример футболиста, который сегодня был бы футзалистом в мире. Еще Жуниньо Пернамбукано – он бы тоже отлично справился. Мы были оба из Ресифи и оба стояли перед таким выбором – футбол или футзал. Он выбрал первое, а я второе.
Что вы думаете о нынешнем составе сборной Бразилии?
Может, новое поколение и не такое талантливое как предыдущие, но эти ребята – победители. Они действительно много работают и играют как настоящая команда. У них есть Феррао, Маркос Шавьер – выдающийся тренер, он блестяще делает свою работу. Я думаю, это действительно сильный состав для Кубка мира.
Как вы считаете, кто победит в Литве в 2021?
Я всё время слышу, что Аргентине просто повезло на последнем Кубке мира. Что? Они великолепная команда! Не знаю, выиграют ли они снова, но они точно будут в четверке лучших. Думаю, это будет борьба между Бразилией, Аргентиной, Испанией и Португалией, и победу заберет кто-то из них.
Кто, по вашему мнению, сейчас лучший игрок?
Феррао лучший игрок мира. Он просто монстр.
И наконец, скажите, кто лучший игрок в истории футзала?
(смеется) Вы говорите с ним прямо сейчас. Я не прибегну к ложной скромности – думаю, я величайший игрок всех времен. Почему? Потому что Маноэл Тобиас может нападать и защищать, строить игру и забивать голы. Простите, но было бы лицемерно с моей стороны не сказать этого, потому что я твердо верю в то, что я лучший. Маноэл Тобиас – первый, Фалкао – второй, Рикардинью – третий. И Жоржиньо – он тоже играл невероятно!