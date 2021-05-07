07.05.2021, 19:37
ВОЗ зарегистрировала новую китайскую вакцину от коронавируса
Компания Sinopharm обнародовала мало информации о своей вакцине, сообщает Associated Press. Отдельная группа, консультировавшая агентство ООН по вакцинам, заявила, что ”очень уверена” в том, что разработка Sinopharm защищает людей в возрасте 18-59 лет, но ”менее уверена” в эффективности вакцины для людей старше 60 лет, передает "Медуза".
Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего же организация признала шесть вакцин, в список вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna. Российская вакцина ”Спутник V” пока не получила одобрения ВОЗ.