ВОЗ зарегистрировала новую китайскую вакцину от коронавируса

Компания Sinopharm обнародовала мало информации о своей вакцине, сообщает Associated Press. Отдельная группа, консультировавшая агентство ООН по вакцинам, заявила, что ”очень уверена” в том, что разработка Sinopharm защищает людей в возрасте 18-59 лет, но ”менее уверена” в эффективности вакцины для людей старше 60 лет, передает "Медуза".