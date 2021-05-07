07.05.2021, 18:58
ВИДЕО | Смотрите, как полиция задерживает предполагаемых наркодилеров в Ида-Вирумаа(1)
В апреле в Ида-Вирумаа в ходе полицейских операций полиция задержала четырех мужчин, которые подозреваются в сбыте конопли, амфетамина и кокаина.
18 апреля полицейские задержали в Кохтла-Ярве 26-летнего мужчину, у которого нашли свыше 120 грамм кокаина и 190 грамм конопли. Через несколько дней задержали еше нескольких человек, которых подозревают в продаже наркотиков — 34 и 49 летних мужчин, а также водителя, который перевозил психотропные вещества.
В ходе обыска нашли свыше килограмма конопли и 400 грамм амфетамина. Вируский уездный суд удовлетворил просьбу прокуратуры о задержании 26, 34 и 49 летних мужчин. Один из них уже обвинялся в подобном. Полиция обнаружила 4550 евро наличных, есть основания полагать, что они были заработаны преступным путем.