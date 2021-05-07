ВИДЕО | Смотрите, как полиция задерживает предполагаемых наркодилеров в Ида-Вирумаа

18 апреля полицейские задержали в Кохтла-Ярве 26-летнего мужчину, у которого нашли свыше 120 грамм кокаина и 190 грамм конопли. Через несколько дней задержали еше нескольких человек, которых подозревают в продаже наркотиков — 34 и 49 летних мужчин, а также водителя, который перевозил психотропные вещества.