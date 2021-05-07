ВИДЕО | Смотрите, как полиция задерживает предполагаемых наркодилеров в Ида-Вирумаа

В ходе проведенной в Ида-Вирумаа полицейской операции стражи порядка задержали четырех подозреваемых в обороте наркотиков мужчин, у которых было найдено большое количество марихуаны, амфетамина и кокаина.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Маарьи Яани, полиция последовательно занимается уменьшением доступности наркотиков. ”Полиция работает для того, чтобы обнаружить и помешать деятельности лиц, которые производят наркотики, доставляют их в различные регионы Эстонии и продают. Помимо этого, полиция обращает особое внимание на наркодилеров так называемого ”начального уровня”, через которых наркотики попадают к конечным потребителям, в том числе и несовершеннолетним. Наша задача — снизить предложение наркотических веществ, чтобы потребителям было сложнее купить наркотики на улице”, — сказала Яани.

18 апреля полицейские Йыхвиского отделения полиции с отрядом быстрого реагирования задержали в Кохтла-Ярве 26-летнего мужчину, во владении у которого было обнаружено 120 граммов кокаина и 190 граммов марихуаны. Через несколько дней в ходе еще одной полицейской операции в Кохтла-Ярве были задержаны подозреваемые в обороте наркотиков мужчины 34 и 49 лет а также водитель, транспортирующий наркотики. В ходе обысков полицейскими было найдено более килограмма марихуаны и 400 граммов амфетамина. Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и 26, 34 и 49-летний подозреваемые были взяты под стражу. 34-летний мужчина и ранее привлекался к ответственности за подобное деяние. В ходе двух задержаний полиция обнаружила также наличные на сумму 4559 евро, насчет которых есть основания полагать, что они были получены криминальным путем.