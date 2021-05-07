ВИДЕО | Смотрите, как полиция задерживает предполагаемых наркодилеров в Ида-Вирумаа(9)
В ходе проведенной в Ида-Вирумаа полицейской операции стражи порядка задержали четырех подозреваемых в обороте наркотиков мужчин, у которых было найдено большое количество марихуаны, амфетамина и кокаина.
По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Маарьи Яани, полиция последовательно занимается уменьшением доступности наркотиков. ”Полиция работает для того, чтобы обнаружить и помешать деятельности лиц, которые производят наркотики, доставляют их в различные регионы Эстонии и продают. Помимо этого, полиция обращает особое внимание на наркодилеров так называемого ”начального уровня”, через которых наркотики попадают к конечным потребителям, в том числе и несовершеннолетним. Наша задача — снизить предложение наркотических веществ, чтобы потребителям было сложнее купить наркотики на улице”, — сказала Яани.
18 апреля полицейские Йыхвиского отделения полиции с отрядом быстрого реагирования задержали в Кохтла-Ярве 26-летнего мужчину, во владении у которого было обнаружено 120 граммов кокаина и 190 граммов марихуаны. Через несколько дней в ходе еще одной полицейской операции в Кохтла-Ярве были задержаны подозреваемые в обороте наркотиков мужчины 34 и 49 лет а также водитель, транспортирующий наркотики. В ходе обысков полицейскими было найдено более килограмма марихуаны и 400 граммов амфетамина. Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и 26, 34 и 49-летний подозреваемые были взяты под стражу. 34-летний мужчина и ранее привлекался к ответственности за подобное деяние. В ходе двух задержаний полиция обнаружила также наличные на сумму 4559 евро, насчет которых есть основания полагать, что они были получены криминальным путем.
По словам ведущего следователя Яани, продажа наркотиков напрямую влияет на преступность в регионе, поскольку их потребители часто совершают кражи, представляют опасность для дорожного движения, управляя транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения и совершают другие правонарушения. ”Уменьшая доступ к наркотикам, жизненная среда становится безопаснее для всех жителей. Каждый человек может помочь полиции в борьбе против наркотиков. В случае, если у вас есть информация о их незаконном обороте, сообщите о этом, написав на электронную почту ida.narkovihje@politsei.ee”, — посоветовала Яани.
Ведущий следователь также отметила, что полиция реагирует на случаи оборота наркотиков решительно и большими силами. ”Полиция постоянно собирает информацию об обороте наркотических средств и деятельность дилера в один момент обязательно попадет в поле зрения органов правопорядка. Рано или поздно занимающиеся продажей наркотиков и пытающиеся хорошо нажиться на чужом здоровье преступники получают свое наказание”, — добавила ведущий следователь.