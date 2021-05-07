На сегодняшний день в Эстонии сделано более полумиллиона прививок от COVID-19

”На сегодняшний день каждый третий взрослый получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Я благодарю всех специалистов здравоохранения, учреждения здравоохранения и самоуправления, которые внесли свой вклад в защиту людей от заболевания благодаря вакцинации. Наш собственный эстонский опыт показывает, насколько эффективна вакцинация для предотвращения тяжелой формы COVID-19. На этой неделе вакцинация была открыта для всех людей старше 50 лет. На вакцинацию по-прежнему ожидаются люди, входящие в группу риска и пожилые, которые наиболее подтверждены риску”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Треть или 33,8 процента взрослого населения были вакцинированы от COVID-19 как минимум одной дозой вакцины. 63,3% всех людей старше 70 лет защищены хотя бы одной дозой. Курс вакцинации прошли 147 501 человек.

В одиннадцати уездах — Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа, Ярвамаа, Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Пылвамаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа — более 70% людей старше 70 лет были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Охват пожилых людей по-прежнему ниже целевого показателя, установленного планом вакцинации от COVID-19, в Вырумаа (67%), Валгаском уезде (62%), Харьюмаа (60%) и Ида-Вирумаа (36%). Самый высокий охват среди лиц старше 70 лет на Хийумаа и Кихну — 86%, в волостях Куусалу, Саку и Раквере — 82%, в волостях Муху, Рапла и Тюри — 81%, в волостях Ляэне-Нигула и Виймси — 80%.

За эту неделю было сделано 45 237 прививок от COVID-19, всего в Эстонии сделано более 510 126 инъекций. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в среднем 31,3% взрослого населения в Европейском Союзе в настоящее время вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины. В Эстонии 33,8% взрослых были вакцинированы хотя бы одной дозой.