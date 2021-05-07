За рубежом
07.05.2021, 17:11

В Латвии прогремели два взрыва: поврежден автомобиль, подозреваемый задержан

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp
В пятницу утром в латвийской Лиепае прогремел взрыв на автостоянке возле предприятия Lauma Fabrics. В результате взрыва поврежден автомобиль VW, принадлежащий одному из рабочих. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Спустя некоторое время второй взрыв раздался на ул. Пулквежа Бриежа, что в Военном городке. Как отмечает латвийское издание "Курземес вардс", задержан мужчина, который, возможно, и выбросил взрывоопасный предмет.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого проверяется связь задержанного с первым происшествием.

В интересах следствия полиция пока не раскрывает детали ЧП. По неофициальной информации, задержанный ранее судим. Преступления он мог совершить под воздействием одурманивающих средств.

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