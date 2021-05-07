В Латвии прогремели два взрыва: поврежден автомобиль, подозреваемый задержан

Спустя некоторое время второй взрыв раздался на ул. Пулквежа Бриежа, что в Военном городке. Как отмечает латвийское издание "Курземес вардс", задержан мужчина, который, возможно, и выбросил взрывоопасный предмет.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого проверяется связь задержанного с первым происшествием.

В интересах следствия полиция пока не раскрывает детали ЧП. По неофициальной информации, задержанный ранее судим. Преступления он мог совершить под воздействием одурманивающих средств.