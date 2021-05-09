Вакцину Moderna признали лучшей в мире. Чем она лучше остальных? Почему не ”Спутник V”?
- Тут надо сказать, собственно, кто признавал лучшей вакциной. Понятно, что это не российская сторона, то есть это по сути дела фактически западная сторона, то есть это американцы и европейцы, - говорит Крючков. - Во-первых, надо сказать, что Moderna это самая дорогая из существующих сейчас вакцин, она даже дороже Pfizer в общем продается, и выпущено меньшее количество доз значительно, чем Pfizer. Это первое. Второе, даже в отношении Pfizer сейчас как бы ответная реакция, скажем так, кто-то так считает об AstraZeneca и вот этого британского альянса, не зря же Тони Блэр обратил внимание на то, что, например, Pfizer, он тоже дает очень редкие, но тем не менее, тромботические осложнения, другого характера, нежели та же AstraZeneca, но тем не менее. А вот в отношении Moderna пока таких явных подозрений в побочных эффектах не высказано. Это и понятно, в общем-то эта вакцина менее часто применялась, то есть меньшее количество просто доз использовано, чем того же Pfizer и AstraZeneca.
Далее иммунолог отметил, что Moderna позиционируется как элитная вакцина, поскольку побочные эффекты не замечены и показана высокая эффективность (около 94%).
- Что касается «Спутника», то надо понимать, что если Соединенные Штаты и Европейский союз рейтингуют вакцины, и в том числе включают в этот шорт-лист вакцины, которых нет ни в Европейском союзе, ни в США, понятное дело, что шансов как-то там победить эти вакцины не имеют. При этом никакого отношения к свойствам это тоже не имеет. Кстати говоря, в сравнении с Moderna у «Спутника», все-таки Moderna, несмотря на то, что это близкая к Pfizer вакцина, у них улучшен холодовой цикл, то есть допускается до месяца хранения при температуре плюсовой, от плюс 2 до плюс 8. Что касается «Спутника», там по-прежнему минус 20, а Pfizer вообще минус 70, поэтому здесь, может быть, и это играло какую-то роль в сравнении с Pfizer, - добавил Крючков.
В шорт-лист данной категории попали также российская вакцина «Спутник V», британско-шведская AstraZeneca и германо-американская Pfizer/BioNTech. Директор разработавшего «Спутник» Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение конгресса было «экономическо-политическим».