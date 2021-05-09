Вакцину Moderna признали лучшей в мире. Чем она лучше остальных? Почему не ”Спутник V”?

- Тут надо сказать, собственно, кто признавал лучшей вакциной. Понятно, что это не российская сторона, то есть это по сути дела фактически западная сторона, то есть это американцы и европейцы, - говорит Крючков. - Во-первых, надо сказать, что Moderna это самая дорогая из существующих сейчас вакцин, она даже дороже Pfizer в общем продается, и выпущено меньшее количество доз значительно, чем Pfizer. Это первое. Второе, даже в отношении Pfizer сейчас как бы ответная реакция, скажем так, кто-то так считает об AstraZeneca и вот этого британского альянса, не зря же Тони Блэр обратил внимание на то, что, например, Pfizer, он тоже дает очень редкие, но тем не менее, тромботические осложнения, другого характера, нежели та же AstraZeneca, но тем не менее. А вот в отношении Moderna пока таких явных подозрений в побочных эффектах не высказано. Это и понятно, в общем-то эта вакцина менее часто применялась, то есть меньшее количество просто доз использовано, чем того же Pfizer и AstraZeneca.