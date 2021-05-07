Депутат Европарламента Рихо Террас устроил скандал в Таллиннском аэропорту

Таллиннский аэропорт подтвердил, что сегодня утром один мужчина неуважительно разговаривал с сотрудниками. Конфликт произошел из-за того, что у несовершеннолетнего ребёнка не было нужных документов для поездки. Рихо Террас повздорил с работниками аэропорта. "Я никого не обзывал, никого не оскорблял, не переходил никаких границ. Может быть, только границу децибелов", — ответил Delfi бывший командующий Силами обороны.

Путаница возникла из-за того, что у несовершеннолетнего, за которого Террас яростно боролся, не было сертификата тестирования на COVID, необходимого для поездки в страну назначения. По словам депутата Европарламента, в этом виновата компания, которая должна была прислать справку. Он также добавил, что в digilugu есть информация о тесте.

Политик Isamaa отметил, что работники могли бы быть более снисходительными и отнестись к ситуации с пониманием. "В Голландии, Бельгии это случалось несколько раз и все входили в положение, понимали", — сказал Террас и добавил: "Эстонцы, ничего не поделаешь".

Аэропорт напомнил, что сотрудники должны проверять все документы и сертификаты, несмотря на требования страны пребывания. Поэтому всем пассажирам нужно проверять документы заранее.