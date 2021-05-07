Второй раз за три дня: российский самолет вновь нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет не предоставил план полета и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой, ответчик лайнера был включен.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это третий случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

Напомним, в первой половине среды, 5 мая, в районе острова Вайндлоо российский лайнер Ил-96 также нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около минуты.

Самолет летел с включенным транспондером, но в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Также не был предоставлен план полета лайнера.

В связи с этим инцидентом 6 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту.