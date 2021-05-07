В Ида-Вирумаа и Харьюмаа начинается вакцинация на рабочем месте для всех желающих. Уже участвуют Maxima, Omniva и Telia

Предприниматели уже давно предлагали начать вакцинацию на рабочем месте, и вот теперь было решено действительно начать такую практику, чтобы наверстать упущенное в регионах, где темпы вакцинации отстают.

Согласно статистике, такими регионами является весь уезд Ида-Вирумаа, в также определенные места в Харьюмаа — в первую очередь, столичный район Ласнамяэ и город Маарду. Другими словами, это регионы, где проживает большой процент русскоязычного населения.

С другой стороны именно в этих регионах были одни из самых высоких показателей заражения коронавирусом. Во время пандемии это объяснялось тем фактом, что русскоязычное население чаще работает в предприятиях и на должностях, где нельзя перейти на удаленную работу: например, в промышленном секторе и сфере обслуживания клиентов.

Руководитель рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр подтвердил Delfi, что теперь запускается вакцинация на рабочем месте в крупных предприятиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По его словам, Больничная касса уже связалась с десятком предприятий, чтобы договориться о вакцинации.

На данный момент вакцинация на предприятиях предлагается на тех же условиях, как и на общегосударственном уровне — для людей старше 50 лет и для групп риска. Однако уже со следующей недели в Ида-Вирумаа будут сделаны изменения — возможность вакцинироваться будет доступна для всех совершеннолетних работников, а также для членов их семей. Особенно приветсвуется пригласить на вакцинацию своих пожилых родителей.

Сеэр рассказал, что возможность вакцинироваться предлагается в первую очередь большим коллективам как минимум 50-100 работниками, чтобы было легче организовать транспортировку вакцины и охватить как можно больше людей. Также доступны особые решения, когда в одном здании или на одной территории находится два предприятия с парой десятков желающих вакцинироваться.

На данный момент договоры о вакцинации заключены с Omniva, Telia и Maxima. Также есть несколько других предприятий из Ида-Вирумаа, а также из Ляэне-Вирумаа, где работают жители Ида-Вирумаа. Переговоры еще ведутся, но уже заключены договоры с 15 предприятиям, подтвердил Сеэр.