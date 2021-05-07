Суд остановил строительство завода сланцевого масла в Ида-Вирумаа

Тартуский окружной суд приостановил действие разрешения на строительство, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу распоряжением №157 от 27.3.2020.

Разрешение на строительство приостановлено до того, как вступит в силу решение о прекращении производства по делу. По словам юристов Центра права окружающей среды, производство может длиться год или даже больше.

Решение суда не подлежит обжалованию и действует начиная с сегодняшнего дня.

В апреле прошлого года была подана первая климатическая жалоба в истории Эстонии. Молодые активисты под именем MTÜ Loodusvõlu подали на завод сланцевого масла в суд. В своей жалобе они требовали, чтобы суд аннулировал выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство завода, а также обеспечил первоначальную правовую защиту.

Активисты указали на то обстоятельство, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом. Планирующийся на основании разрешения масляный завод не позволит Эстонии выполнить обязательства Парижского климатического соглашения и противоречит как целям устойчивого развития, так и цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Весной прошлого года правительство решило выделить Eesti Energia на строительство нового завода 125 миллионов евро в форме финансового вложения. Всего же стоимость строительства завода оценивается в 286 миллионов евро.

Справка



Горуправа Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года постановлением №157 выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS на находящемся в деревне Аувере.