Суд остановил строительство завода сланцевого масла в Ида-Вирумаа(37)
Тартуский окружной суд приостановил действие разрешения на строительство, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу распоряжением №157 от 27.3.2020.
Разрешение на строительство приостановлено до того, как вступит в силу решение о прекращении производства по делу. По словам юристов Центра права окружающей среды, производство может длиться год или даже больше.
Решение суда не подлежит обжалованию и действует начиная с сегодняшнего дня.
В апреле прошлого года была подана первая климатическая жалоба в истории Эстонии. Молодые активисты под именем MTÜ Loodusvõlu подали на завод сланцевого масла в суд. В своей жалобе они требовали, чтобы суд аннулировал выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство завода, а также обеспечил первоначальную правовую защиту.
Активисты указали на то обстоятельство, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом. Планирующийся на основании разрешения масляный завод не позволит Эстонии выполнить обязательства Парижского климатического соглашения и противоречит как целям устойчивого развития, так и цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Весной прошлого года правительство решило выделить Eesti Energia на строительство нового завода 125 миллионов евро в форме финансового вложения. Всего же стоимость строительства завода оценивается в 286 миллионов евро.
Справка
Горуправа Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года постановлением №157 выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS на находящемся в деревне Аувере.
Официальный истец -некоммерческое объединение MTÜ Loodusvõlu, созданное в 2019 году для объединения членов движения Fridays For Future в Эстонии. Цель MTÜ Loodusvõlu — защита природы и окружающей среды, для достижения которой помимо прочего проводится разъяснительная работа на тему климатических изменений и природы в целом, чтобы донести до общества понимание сберегания климата и природы как неоспоримых предпосылок для устойчивого развития.
В дополнение к упомянутому выше молодежному обращению, строительство нового масляного завода критикуют и другие группы по интересам. Например, общественные и научные организации по защите природы и окружающей среды, Палата возобновляемой энергии, политики, предприниматели и гражданские активисты. Заявление общественных природоохранных организаций поддержала и международная климатическая сеть CAN.