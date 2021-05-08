Новости Эстонии
08.05.2021, 09:50

ТАБЛИЦА | Ситуация с вакцинацией пожилых в Эстонии оставляет желать лучшего

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Foto: Taavi Sepp
К сегодняшнему дню все люди в возрасте 80 лет и старше должны были получить возможность вакцинации. Однако, как показывают данные Министерства социальных дел, по состоянию на 3 мая в Эстонии у 95 семейных врачей в списках насчитывалось менее 30% вакцинированных пожилых пациентов.

Данные были обнародованы в ответ на запрос депутата Рийгикогу Евгения Осиновского (СДПЭ) министру здоровья и труда Танелю Кийку (Центристская партия). ”Вакцинация зависит от ряда факторов, таких как отношение людей, согласие, доступность, проактивность, предварительно сформировавшиеся доверительные отношения с пациентами из списка”, — пояснил в своем ответе Кийк.

Кийк отметил, что почти во всех странах Восточной Европы уровень вакцинации пожилых людей ниже, чем в странах Западной Европы. ”Скорее всего, свою роль играет то, что пожилые люди в Западной Европе привыкли вакцинироваться от сезонного гриппа, а у нас, к сожалению, нет”, — предположил министр.

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