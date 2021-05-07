Мошенники становятся все изощреннее. Теперь они предлагают бесплатную квартиру и помощника по дому

Так, один мошенник связался в социальных сетях с человеком с недостатком здоровья и представился сотрудником Департамента социального страхования по имени Малле Пярна. Лжесотрудник сказал, что департамент готов подарить клиенту квартиру в Тарту, но нужно оплатить нотариальные расходы в размере 711 евро. Когда мошенник заметил сомнение потенциальной жертвы, то предложил рассрочку на три месяца по 237 евро и сказал, что государство предоставит еще бесплатного помощника по дому.

Департамент опубликовал у себя в Facebook данную переписку и подчеркнул, что настоящие сотрудники ведомства никогда не предлагают клиентам услуги в личных сообщения и уж тем более не просят денег на оплату нотариальных расходов. ”Департамент общается со своими клиентами преимущественно через самообслуживание. Если у вас возникло подозрение, что что-то не так, то просим сообщить об этом”.

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