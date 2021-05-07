Воздушное пространство Эстонии нарушил самолет авиакомпании "Россия", занимающейся перевозкой первых лиц государства

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Министерства обороны Эстонии.

В ведомстве сообщают, что утром 5 мая российский самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

Транспондер самолета был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения”, — говорится в сообщении.

В Эстонии не говорят о том, кому может принадлежать самолет. Однако подобные Ил-96 входят в том числе в парк специального летного отряда ”Россия”, который занимается перевозкой первых лиц государства. Из данных сервиса FlightRadar следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы (05:56 UTC). Он пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, а также над территорией Финляндии, Швеции и Норвегии. Спустя 4,5 часа Ил-96 пролетел над Исландией. К шести часам вечера этот борт уже находился во Внуково (14:46 UTC), на обратном пути он тоже пролетал над Финским заливом.

Ранее Исландию называли местом переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Кроме того, как писала газета ”Коммерсантъ”, глава МИДа Сергей Лавров планировал визит в Рейкьявик, где 19 мая пройдет министерское заседание Арктического совета.

Этот же самолет с бортовым номером RA-96017 19 апреля прилетал в Чехию, когда страну покидали российские дипломаты.

Еще одно сообщение о нарушении российским самолетом воздушной границы с Эстонией рядом с островом Вайндлоо было передано 4 февраля. В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно провело над территорией Эстонии также около минуты. После этого МИД Эстонии принял те же меры в отношении российского посла. Тогда в Минобороны России объяснили, что экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществлял плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.