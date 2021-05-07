Анализ сточных вод не внушает оптимизма: распространение коронавируса вновь начинает расти

В анализе сточных вод отмечены четыре уровня опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. По словам Тенсона, сейчас на карте увеличилось число мест в Эстонии, где содержание вируса в сточных водах отмечено на оранжевом и красном уровнях — то есть как высокое и очень высокое.

Он добавил, что это отнюдь не статистическая ошибка, а прирост, вызванные некоторыми определенными очагами заражения. "К сожалению, мы видим общий прирост", — констатировал профессор.

Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.