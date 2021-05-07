В Пярну 64-летний мужчина открыл огонь по соседскому дому. Полиция перекрыла улицу

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и завела уголовное производство.

По словам свидетеля, всего было слышно восемь выстрелов, первые из которых были сделаны около десяти часов вечера. Местные жители несколько раз звонили в Центр тревоги и около полуночи полиция развернула операцию в округе.

"Улицы перекрыли, людям запретили выходить из домов и даже стоять у окон, потому что ситуация была настолько серьезной, так как несколько пуль попали в стену дома на другой стороне улицы", — описал вчерашние события свидетель.