ФОТО | В Пярну 64-летний мужчина открыл огонь по соседскому дому. Полиция перекрыла улицу

6 мая в 23:35 Центр тревоги получил сообщение, что у частного жилого дома в Пярну были слышны выстрелы. На место выехали несколько полицейских патрулей и силы быстрого реагирования.

Прибыв на место, сотрудники полиции услышали выстрелы и перекрыли движение по улице, чтобы гарантировать безопасность находящихся в округе людей.

Полиция неоднократно пыталась выйти на контакт с находившимся в доме 64-летним мужчиной. Так как это сделать не удалось, то силы быстрого реагирования проникли в дом и задержали стрелка. При задержании была использована служебная собака, так как мужчина не подчинялся неоднократно предъявленным ему указаниям.

В ходе инцидента пострадал лишь сам стрелок, получив травмы при задержании. Ему оказали первую помощь в больнице.

У мужчины имеется действующее разрешение на оружие. Детали инцидента выявит уголовное производство.

По словам свидетеля инцидента, всего было слышно восемь выстрелов, первые из которых были сделаны около десяти часов вечера. Местные жители несколько раз звонили в Центр тревоги и около полуночи полиция развернула операцию в округе.

"Улицы перекрыли, людям запретили выходить из домов и даже стоять у окон, потому что ситуация была настолько серьезной, так как несколько пуль попали в стену дома на другой стороне улицы", — описал вчерашние события свидетель.