В Эстонии почти 1700 свободных мест на вакцинацию для людей 50 лет и старше. Зовут и тех, кто раньше отказался

Всего начиная с понедельника, когда возможность вакцинации открылась для людей более молодого возраста, возможностью вакцинироваться воспользовались 14 600 человек.

По словам руководителя рабочей группы по организации общереспубликанской вакцинации против COVID-19 Марека Сеэра, новые свободные места на вакцинацию добавляются повседневно в зависимости от того, когда новые партии вакцин поступают в медицинские учреждения.

В некоторых регионах, например, в Таллинне и Харьюмаа, свободные места заканчиваются быстрее, так как там очень много желающих. В других же уездах свободные места на вакцинацию есть практически всегда. По словам Сеэра, если в какой-то момент вы не видите свободных мест в дигитальной регистратуре, то стоит посмотреть еще раз чуть позже.

Сеэр советует всем, кто сейчас входит в целевую группу вакцинации, воспользоваться шансом, так как в ближайшее время возможность вакцинироваться станет доступна для более широкого круга эстоноземельцев, и тогда может сложиться ситуация, когда желающих будет больше, чем доступных доз вакцины.

При регистрации также можно посмотреть, какой вакциной вас будут прививать. Все доступные на данный момент вакцины подходят людям начиная с 50 лет и они эффективны в защите от корноавируса.

Сеэр добавил, что сейчас на вакцинацию ждут также и тех, кто раньше по какой-либо причине отказался от предложения вакцинироваться и теперь передумал.

Начиная с 3 мая лица в возрасте 50 лет и старше, а также те, кому исполнится 50 лет в этом году, могут записаться на вакцинацию посредством общереспубликанской электронной регистратуры.

Кроме того, запись на вакцинацию также открыта для лиц от 60 лет и старше, а также представителей группы риска независимо от возраста.

Как записаться на вакцинацию?

Записаться на вакцинацию можно посредством электронной регистратуры, в которую добавляются места для вакцинации в зависимости от поставок вакцины в страну, или же позвонив в регистратуру больницы или частного медицинского учреждения, проводящего вакцинацию. Вы можете войти в систему с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.

NB! Люди, входящие в группу риска, могут записаться на вакцинацию и в центре семейных врачей, и в любом другом медицинском учреждении. Подробную информацию и варианты можно найти по адресу digilugu.ee.

Видеоинструкция: запись на вакцинацию в электронной регистратуре.

Записаться на вакцинацию в электронной регистратуре также помогают волонтеры по телефону 600 3033, звонки принимаются ежедневно с 10 до 14 часов.

Прочитайте, что нужно учитывать, отправляясь на вакцинацию.