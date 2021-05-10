Может ли работник самовольно работать удаленно? Отвечает Инспекция труда

"Большинство работников нашей фирмы были отправлены на удаленную работу домой, общение происходит при помощи компьютера. Распоряжение об удаленной работе было устным. Теперь же начальство хочет вернуть людей на рабочее место. Что произойдет, если работник все же не захочет работать бок о бок с другими, ведь вирус никуда не исчез? Может ли работник продолжать работать в одностороннем порядке дома, ссылаясь на опасность заражения коронавирусом? Или нужно договариваться с руководством? А если руководство не согласно, то обязан ли работник вернуться на рабочее место? Действует ли сейчас рекомендация правительства об удаленной работе и если да, то сколько она еще будет действовать?", — спрашивает читатель.

Отвечает заведующая отделом профилактики Инспекции труда Кайре Саареп

Выполнение работы удаленно происходит на основании договоренности между работником и работодателем. Также оговаривается продолжительность удаленной работы и другие условия, например, в каких случаях вам все же нужно прийти в офис или встретиться с клиентами.

Если имеется договоренность об удаленной работе, то изменить ее можно только новой договоренностью. Просто так отказаться или аннулировать соглашение нельзя. Также работник не может в одностороннем порядке работать дистанционно из-за опасности заражения или по другой причине, если отсутствует соответствующая договоренность.

Однако работодатель должен учитывать, что масштабы распространения коронавируса у нас все еще широкие, поэтому работодатель должен обеспечить работникам безопасные условия труда. Для этого работодатель должен продумать, каким образом возможно рассредоточить работников, имеются ли дезинфицирующие средства и при необходимости маски. Также следует продумать организацию перерывов на кофе и обед, чтобы в одном маленьком помещении не собиралось сразу много людей. Если рассредоточить работников невозможно, работодатель может ввести обязательство по ношению маски.