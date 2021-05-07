Нарвский энергетический забег перенесен на осень, но...

Энергетический забег - крупнейшее массовое мероприятие в Ида-Вирумаа. Основная дистанция - 6 км. В рамках Нарвского энергозабега по традиции проходит также чемпионат Эстонии в полумарафоне на 21,1 км.

Нарвский энергетический забег является одним из этапов серии "Городские забеги Selver". В этом году ее старт запланирован на 1 августа в Вильянди, а завершится серия - всего в ней 9 забегов - в Нарве. Правда, коронавирусная ситуация может внести коррективы в проведение забегов.