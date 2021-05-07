За сутки в Эстонии выявлено 383 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 164 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 117 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 27, в Вильяндимаа — 20, в Ляэнемаа — 10 и в Валгамаа — девять новых случаев заражения. В Рапламаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по семь, в Йыгевамаа — пять, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре и в Ярвамаа — два новых зараженных. На Хийумаа и в Пылвамаа новых случаев заражения не прибавилось. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 357,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 313 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 229 человек (73%).

За сутки ввели 17 619 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 362 866 людям, из которых с завершенной вакцинацией 147 501 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 62%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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