За сутки в Эстонии выявлено 383 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек(44)
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 164 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 117 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 27, в Вильяндимаа — 20, в Ляэнемаа — 10 и в Валгамаа — девять новых случаев заражения. В Рапламаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по семь, в Йыгевамаа — пять, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре и в Ярвамаа — два новых зараженных. На Хийумаа и в Пылвамаа новых случаев заражения не прибавилось. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 357,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.
По состоянию на утро 7 мая в больницах находится 313 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 45 пациентов, из которых на управляемом дыхании 32 человека.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 41 (две из них задним числом). Домой выписали 13 человек, одного признали ложноположительным и шесть человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 229 человек (73%).
За сутки умерло семь зараженных коронавирусом — 70-летняя женщина, 71-летняя женщина, 77-летняя женщина, 80-летняя женщина, две 86-летние женщины и 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 194 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 7 270 историй болезни COVID-19 с 6 997 пациентами.
По состоянию на 7 мая выздоровело 114 889 человек. Из них история болезни 75 178 человек (65,4%) завершена, у 39 711 человек (34,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 318 000 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 124 529 (9,4% от общего количества тестов).
За сутки ввели 17 619 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 362 866 людям, из которых с завершенной вакцинацией 147 501 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 62%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.
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