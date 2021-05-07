За сутки в Эстонии выявлено 383 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 164 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 117 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 27, в Вильяндимаа — 20, в Ляэнемаа — 10 и в Валгамаа — девять новых случаев заражения. В Рапламаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по семь, в Йыгевамаа — пять, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре и в Ярвамаа — два новых зараженных. На Хийумаа и в Пылвамаа новых случаев заражения не прибавилось. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 357,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8%.

По состоянию на утро 7 мая в больницах находится 313 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 45 пациентов, из которых на управляемом дыхании 32 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 41 (две из них задним числом). Домой выписали 13 человек, одного признали ложноположительным и шесть человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 229 человек (73%).

За сутки умерло семь зараженных коронавирусом — 70-летняя женщина, 71-летняя женщина, 77-летняя женщина, 80-летняя женщина, две 86-летние женщины и 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 194 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 270 историй болезни COVID-19 с 6 997 пациентами.