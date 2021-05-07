Новости Эстонии
07.05.2021, 10:31

За сутки в Эстонии выявлено 383 случая заражения коронавирусом

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Koroonatestide tegemine
Koroonatestide tegemine
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 931 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 383, или 7,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 164 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 117 в Таллинне.

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