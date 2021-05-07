За сутки в Эстонии выявлено 383 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 164 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 117 в Таллинне.

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