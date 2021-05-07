Tere уберет из состава творожного сырка Kohuke пальмовое масло

Любимый жителями Эстонии сырок с изображением кота на данный момент содержит полностью гидрогенизированное пальмоядровое масло — оно не наносит вред здоровью, но его производство представляет опасность для окружающей среды, утверждает фирма.

”В последние годы экологическим проблемам уделяют много внимания, поэтому пищевые технологии и рецепты нуждаются в изменениях наравне с областью энергетики, — сказал председатель правления Nordic Milk Юло Кивине. — При этом в случае с продуктами с долгой историей, рецепты меняют нечасто, потому что они должны сохранять свой аутентичный вкус”.

”По данным Всемирного фонда природы, на сегодняшний день пальмовое масло содержится примерно в 50% расфасованных магазинных продуктов, — сказал Кивине. — Само по себе оно не вредно и не представляет опасность для здоровья. В разумных количествах пальмовое масло даже полезно, если оно не содержит трансжиров. Кроме того, оно имеет растительное происхождение и выполняет определенную функцию в составе многих продуктах”.

По словам главы предприятия, основной проблемой является чрезмерное и неэтичное производство пальмового масла, в ходе чего постоянно увеличиваются выбросы CO2 постоянно увеличиваются, наносится вред среде обитания животных и нарушаются права человека и трудовое право. ”Жизнь вокруг нас постоянно меняется, что влечет за собой изменения в используемых технологиях и сырье. С осени прошлого года мы постепенно переходим на новые рецепты сырочков Tere и Farmi. Например, новый творожный сырок Emma вообще не содержит растительных масел и покрыт глазурью из молочного шоколада”, — сказал Кивине.

”Мы работаем над серией сырков уже долгое время, этот процесс также включает в себя несколько изменений в технологиях и работе производственных линий. К сожалению, коронавирус вызвал сбои во многих поставках, и поэтому мы отложили до осени то, что было запланировано на весну”, — отметил Кивине.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.