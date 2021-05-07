Сумеет ли Пярну выиграть один матч у чемпиона Эстонии?

Если для калевцев участие в финале чемпионата Эстонии является привычным делом, то пярнусцы впервые добрались до этой стадии турнира.

На бумаге "Калев/Крамо" выглядит мегафаворитом, поскольку его состав, в котором солируют американские легионеры, скомплектован под Единую лигу ВТБ.

В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались в рамках эстонско-латвийской лиги. Калевцы проиграли только один матч.

Финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу проводится до четырех побед. Все матчи будет транслировать Delfi TV.