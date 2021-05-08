08.05.2021, 14:00
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Пярну дать бой чемпиону Эстонии?
8 мая начинается финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу. Таллиннский "Калев/Крамо" будет защищать титул в противостоянии с пярнуским "Садамом" (начало 17:00).
Если для калевцев участие в финале чемпионата Эстонии является привычным делом, то пярнусцы впервые добрались до этой стадии турнира.
На бумаге "Калев/Крамо" выглядит мегафаворитом, поскольку его состав, в котором солируют американские легионеры, скомплектован под Единую лигу ВТБ.
В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались в рамках эстонско-латвийской лиги. Калевцы проиграли только один матч.
Финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу проводится до четырех побед. Все матчи будет транслировать Delfi TV.