08.05.2021, 16:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли Пярну дать бой чемпиону Эстонии?
В первом матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" принимает пярнуский "Садам" (начало 17:00).
Если для калевцев участие в финале чемпионата Эстонии является привычным делом, то пярнусцы впервые добрались до этой стадии турнира.
На бумаге "Калев/Крамо" выглядит мегафаворитом, поскольку его состав, в котором солируют американские легионеры, скомплектован под Единую лигу ВТБ.
В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались в рамках эстонско-латвийской лиги. Калевцы проиграли только один матч.
Финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу проводится до четырех побед. Все матчи будет транслировать Delfi TV.