ФОТО: Финал чемпионата Эстонии стартовал с неожиданного результата

Если для калевцев участие в финале чемпионата Эстонии является привычным делом, то пярнусцы впервые добрались до этой стадии турнира.

На бумаге "Калев/Крамо" выглядел явным фаворитом, поскольку его состав, в котором солируют американские легионеры, был скомплектован под Единую лигу ВТБ. Однако в первом финальном матче калевские снайперы выглядели не лучшим образом.

В заключительной четверти калевцы долгое время были впереди, но провалили концовку матча и потерпели неожиданное поражение.

Самым результативным игроком стал латвийский легионер "Садама" Линардс Яунземс, набравший 24 очка.

Второй матч финальной серии чемпионата Эстонии - она проводится до четырех побед - состоится 12 мая в Пярну.