Шестиклассница устроила стрельбу в американской школе, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в средней школе в городе Ригби произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека — двое учащихся и один взрослый.

Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции сообщил, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Одна из учительниц сумела обезоружить ее и удерживать до прибытия стражей порядка.

Власти выясняют мотивы нападения, а также, каким образом пистолет попал в руки ученицы шестого класса.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.