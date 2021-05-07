Эксперт: созданный в Эстонии назальный спрей от коронавируса — не лекарство

"Это одно из начинаний профессора Устава и его коллег, — передает RusERR слова Ирса. — Люди могут использовать препарат как дополнение к другим средствам защиты".

Назальный спрей изготовлен из гипериммунизированного коровьего молозива и содержит антитела, выработанные в организме животных.

"Известно, что в пробирке эти антитела блокируют частицы коронавируса, — сказал Ирс. — От лекарств и вакцин требуют доказательств действия на людях и описания возможного вреда".

Он отметил, что в отношении данного продукта действие на людей не доказано: "Это одно из дополнительных средств, которые люди могут использовать".

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