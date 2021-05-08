Экономика
08.05.2021, 16:55

В апреле индекс потребительских цен вырос: виноваты цены на продукты питания

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Eesti Toidupank
Eesti Toidupank
Foto: Rauno Volmar
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на 0,4% и по сравнению с апрелем прошлого года — на 1,9%. В годовом сравнении товары в апреле были на 1,0% дороже и услуги — на 3,3%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на индекс потребительских цен в сравнении с апрелем прошлого года более всего повлияли изменения цен, связанных с транспортом. ”Бензин был на 13,5% дороже, а дизельное топливо — на 1,6% дешевле, транспортные средства подорожали на 6,1%, из которых основную часть составило подорожание подержанных автомобилей, а также велосипедов”, — уточнила Трасанов.

Значительное влияние на изменение индекса оказало также повышение на 20,3% цен на поступающее в дома электричество. Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подорожали свежая рыба (16,3%), свежие овощи (16%), прочие мучные смеси (13,9%) и детское питание (11,7%), но подешевел картофель (25,6%).

Повышение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено разным применением льгот со стороны местных самоуправлений при оплате за место в детском саду.

Изменение индекса потребительских цен выше 1,9% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз было в феврале прошлого года, когда оно составляло 2,0%.

В сравнении с мартом на индекс потребительских цен повлияло в основном удорожание продуктов питания. Свежие овощи подорожали на 8,1%, мясо и мясные продукты — на 1,3% и свежая рыба — на 9,3%.

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