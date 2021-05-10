Новости Эстонии
10.05.2021, 09:31

Паспорта вакцинации внутри страны могут начать использовать уже в июне. Где и как?

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Andres Sutt
Andres Sutt
Foto: Ilmar Saabas
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт уверен, что правительство уже через пару недель предложит решения того, как начать использовать паспорт вакцинации, чтобы люди могли посещать, например, места общественного питания, концерты и т.д.

Сутт сообщил Delfi, что правительство уже занимается подготовкой подготовкой того, как использовать Vaccineguard — паспорт вакцинации, используемый на мобильном телефоне с помощью QR-кода.

"Я уверен, что к июню у нас уже будут готовы решения", — заверил министр.

Он повторил, что о смягчении ограничений для вакцинированных, переболевших и людей с отрицательным результатом теста на коронавирус можно говорить лишь когда вакцинация от COVID-19 будет доступна для всего населения.

Пока что в Эстонии преимущества у вакцинированных людей действуют только при въезде в стану — им не нужно соблюдать 10 дней самоизоляции.

На данный момент обсуждается возможность использования паспорта вакцинации внутри страны, например, в местах общественного питания, театрах и обычных магазинах, чтобы позволить вакцинированному человеку превысить разрешенный уровень заполняемости, если он может предъявить соответствующее подтверждение.

Ученые во всем мире уверены, что вирус может жить три-четыре дня в дыхательных путях и у вакцинированных людей, и уже оттуда распространяться при дыхании. Вакцинация защищает людей только от тяжелой болезни.

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