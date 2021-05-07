Отвод войск — для отвода глаз: угроза войны РФ и Украины сохраняется?

Что происходит с войсками РФ, стянутыми в середине апреля 2021 года к границе с Украиной, и вызвавшими беспокойство в Киеве и в западных столицах? Российские военные действительно вернулись в свои казармы или РФ только сделала вид, что отводит войска? Эти вопросы остаются открытыми, но картина начала проясняться. Судя по заявлениям в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, Россия явно не торопится с отводом войск.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 мая, на встрече с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что вблизи границ с Украиной остаются 75 тысяч военных РФ. За день до этого власти США озвучили в СМИ чуть большую цифру — 80 тысяч. С похожим заявлением выступил в четверг генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, мол, часть войск РФ отведена, но "десятки тысяч" остались. Очевидно, в это число входят российские силы в аннексированном Крыму и на территории РФ у северной и восточной границы Украины.

Какие силы Россия стянула к границе с Украиной

В середине апреля концентрация российских войск в этих регионах достигла максимума с 2014 года. Цифры из Киева звучали разные: от 90 тысяч до более 100 тысяч. В это время Россия проводила, по заявлению Минобороны, "контрольные проверки боеготовности вооруженных сил" на всей территории, включая Крым. Стягивание войск у границы с Украиной происходило на фоне обострения боевых действий в Донбассе, где потери Украины в противостоянии с поддерживаемыми Россией сепаратистами резко возросли. Это усилило опасениямасштабного военного столкновения РФ и Украины.