Конкуренты в шоке. На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер

До 2012 года тяжелоатлетка была мужчиной - она соревновалась до 35-летнего возраста среди штангистов под именем Гэвин Хаббард. Каких-то крупных успехов на международной арене у Гэвина не было.

140-килограммовый трансгендер

После смены пола спортсменку стали звать Лорел. Ее наивысшее достижение - серебро чемпионата мира 2017 года в весовой категории +90 кг. Возрастная штангистка выиграла также Тихоокеанские игры, которые проходили в 2019 году в Самоа.

Медали 140-килограммовая Лорел завоевала по правилам. Хаббард выполнила требования МОК - уровень тестостерона в ее крови не превышал 10 наномоль на литр. Для справки: типичный показатель тестостерона у женщин составляет от 0,12 до 1,79 единицы, тогда как у взрослых мужчин он колеблется от 7,7 до 29,4 наномоль.

Многие женщины-штангистки были против выступления Лорел в титульных топ-турнирах. Шокированные соперницы уверены, что ее успехи связаны с мужским телом, которое практически не поменялось после смены пола.

Дорога в Токио открыта

В 2018 году Австралия пыталась блокировать участие штангистки в Играх Британского Содружества, однако это не удалось - Лорел была допущена к старту. Она претендовала на победу, но получила в ходе соревнований травму и вынуждена была прервать выступление.

Теперь Международная федерация тяжелой атлетики окончательно утвердила правила квалификации на Олимпиаду в Токио. Из-за пандемии большинство квалификационных соревнований были отменены, что помогло Хаббард получить пропуск в японскую столицу в весовой категории +87 кг. В Токио она вполне может подняться на пьедестал почета.