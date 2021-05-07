07.05.2021, 07:22
Внимание! Отделение экстренной медицины Ида-Таллиннской больницы сегодня не работает(1)
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht
Отделение экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави в Таллинне сегодня закрыто в связи с переездом во временный медицинский городок.
Машины скорой помощи также будут перенаправлены в другие больницы.
Пациентов просят обращаться сегодня в отделения неотложной помощи других больниц.
Экстренный прием к глазному врачу будет осуществляться с сегодня там же, где и ранее. Также ремонт и переезд не отразится на работе отделения экстренной помощи при женской поликлинике.
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