Внимание! Отделение экстренной медицины Ида-Таллиннской больницы сегодня не работает

Машины скорой помощи также будут перенаправлены в другие больницы.

Пациентов просят обращаться сегодня в отделения неотложной помощи других больниц.

Экстренный прием к глазному врачу будет осуществляться с сегодня там же, где и ранее. Также ремонт и переезд не отразится на работе отделения экстренной помощи при женской поликлинике.

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