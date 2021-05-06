06.05.2021, 22:03
КАРТЫ И ТАБЛИЦЫ | Смотрите, какая огромная разница между самоуправлениями в уровне вакцинации пожилых!(2)
По интерактивной карте можно посмотреть, как обстоят дела с охватом вакцинацией людей в возрасте 80 лет и старше в самоуправлениях.
Самая большая доля привитых пожилых людей в волости Виймси (83%), самая маленькая — в Силламяэ (21%). Разница четырехкратная.
Между десяткой лучших и десяткой отстающих — разница в разы.
Даже между таллиннскими районами большая разница — в Пирита и Нымме привиты более 70%, в Ласнамяэ — менее 40%.
Пирита и Нымме при этом из 8 столичных районов единственные, где охват вакцинацией пожилых превышает средний показатель по Эстонии.
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