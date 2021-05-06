КАРТЫ И ТАБЛИЦЫ | Смотрите, какая огромная разница между самоуправлениями в уровне вакцинации пожилых!

По интерактивной карте можно посмотреть, как обстоят дела с охватом вакцинацией людей в возрасте 80 лет и старше в самоуправлениях.

Самая большая доля привитых пожилых людей в волости Виймси (83%), самая маленькая — в Силламяэ (21%). Разница четырехкратная.

Между десяткой лучших и десяткой отстающих — разница в разы.

Даже между таллиннскими районами большая разница — в Пирита и Нымме привиты более 70%, в Ласнамяэ — менее 40%.

Пирита и Нымме при этом из 8 столичных районов единственные, где охват вакцинацией пожилых превышает средний показатель по Эстонии.