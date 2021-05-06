Спрей против коронавируса стал в эстонских аптеках популярней, чем парацетамол?

Финансовый консультант и провизор Benu Лийа Саава сообщила: "Собирая от аптек информацию, мы можем сказать, что к сегодняшнему дню в аптеках Benu по всей Эстонии продано более 30 000 штук спрея для носа".

По словам Саава, аптеки пополняют постоянно свои запасы, новые партии лекарства поступают в аптеки ежедневно, чтобы это средство было доступно всем желающим.

Ранее один из создателей спрея BioBlock профессор Март Устав сказал Ärileht, что он не удивлен большим интересом людей к данному препаратоу. "Пожалуй, его могут использовать школьники, начиная с 1 класса", — сказал он.

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