Правительство считает, что план работы на первые сто дней выполнен на 87%

Для выхода из пандемии СOVID-19 была одобрена программа организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса, проведена работа над тем, чтобы бесплатная возможность вакцинации по месту жительства стала уже в мае доступна для всех желающих, запущена информационная кампания на тему вакцинации и обновлен план вакцинации от COVID-19 . Для того, чтобы способствовать восстановлению экономики, были дополнены меры кризисной поддержки, которые призваны помочь выйти из кризиса образованию, предпринимательству и сельской жизни.

План работы правительства на первые 100 дней исходил из восьми основных целей правительства: успешно продолжить выход из кризиса, вызванного COVID-19 , работать над тем, чтобы люди в Эстонии были здоровыми и окруженными заботой, образованными и предприимчивыми, развивать наукоемкую экономику, ”зеленую” Эстонию, активную и сбалансированную, открытое и безопасное правовое государство. В соответствии с этими целями план предусматривал 70 задач, из которых на сегодняшний день выполнено 87%, или 61 задача.

По словам Каллас, целью правительства является в течение следующих двух лет предпринять решительные шаги для того, чтобы быть уверенными в будущем Эстонии в долгосрочной перспективе, в том числе связанные с цифровой и зеленой революцией. Кроме того, отметила Каллас, в фокусе внимания правительства останутся также вопросы, связанные с коронавирусом, в том числе смягчение последствий кризиса.

По словам премьер-министра Каи Каллас , правительство в течение первых 100 дней успело заняться как решением проблем, связанных с серьезным кризисом, вызванным коронавирусом, так и вопросами, связанными с будущим Эстонии. ”Это были бурные сто дней. Ни одно правительство в новейшей истории Эстонии не начинало работу в условиях столь глубокого кризиса. Мы боролись с кризисом, вызванным коронавирусом, в том числе составили дополнительный бюджет и разработали меры помощи, занимались вопросами вакцинации населения и составили программу организации жизни общества в условиях распространения коронавируса, чтобы жизнь в Эстонии могла восстановиться от коронакризиса”, — сказала она. ”Помимо этого мы также занимались многими стратегическими задачами, связанными с будущим Эстонии, такими как бюджетная стратегия на следующие четыре года и подготовка цифровой и зеленой революции”.

Для того, чтобы наше население было здоровым и окруженным заботой, правительство одобрило программу развития здоровья населения на 2020 — 2030 год и зеленую книгу душевного здоровья. Правительство также обсудило анализы и предложения о реформировании закона о выходе на пенсию по старости на льготных условиях и о пенсиях за выслугу лет. Также состоялось обсуждение реорганизации долгосрочного попечения и его финансирования на более жизнеспособных основаниях и мер поддержки людей, которые сами заботятся о своих немощных близких. Поддержку нашло обновление системы вспомогательных услуг для детей с особыми потребностями.

Для того, чтобы наша экономика была наукоемкой, правительство передало на обсуждение Рийгикогу программу развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инноваций и предпринимательства на 2021-2035 год. Обновлена стратегия государственной недвижимости и одобрены новые принципы политики в области недвижимости. Правительство обсудило также необходимость ревизии принадлежащих государству предприятий и имущества. Чтобы обеспечить региональные инвестиции и сбалансированное развитие по всей Эстонии, будет создана государственная программа регионального развития.

Для того, чтобы жизнь в Эстонии стала более ”зеленой”, были одобрены предложение составить программу развития сферы окружающей среды до 2030 года и программа развития лесного хозяйтва до 2030 года, также одобрена программа действий стратегии ”Эстония 2035”. Для претворения в жизнь зеленой революции был открыт тур подачи заявок местных самоуправлений на составление программ по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также создана рабочая группа по атомной энергетике, которая будет анализировать возможности использования атомной энергии в Эстонии.