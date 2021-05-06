Правительство считает, что план работы на первые сто дней выполнен на 87%(6)
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство в течение первых 100 дней успело заняться как решением проблем, связанных с серьезным кризисом, вызванным коронавирусом, так и вопросами, связанными с будущим Эстонии. ”Это были бурные сто дней. Ни одно правительство в новейшей истории Эстонии не начинало работу в условиях столь глубокого кризиса. Мы боролись с кризисом, вызванным коронавирусом, в том числе составили дополнительный бюджет и разработали меры помощи, занимались вопросами вакцинации населения и составили программу организации жизни общества в условиях распространения коронавируса, чтобы жизнь в Эстонии могла восстановиться от коронакризиса”, — сказала она. ”Помимо этого мы также занимались многими стратегическими задачами, связанными с будущим Эстонии, такими как бюджетная стратегия на следующие четыре года и подготовка цифровой и зеленой революции”.
По словам Каллас, целью правительства является в течение следующих двух лет предпринять решительные шаги для того, чтобы быть уверенными в будущем Эстонии в долгосрочной перспективе, в том числе связанные с цифровой и зеленой революцией. Кроме того, отметила Каллас, в фокусе внимания правительства останутся также вопросы, связанные с коронавирусом, в том числе смягчение последствий кризиса.
План работы правительства на первые 100 дней исходил из восьми основных целей правительства: успешно продолжить выход из кризиса, вызванного COVID-19, работать над тем, чтобы люди в Эстонии были здоровыми и окруженными заботой, образованными и предприимчивыми, развивать наукоемкую экономику, ”зеленую” Эстонию, активную и сбалансированную, открытое и безопасное правовое государство. В соответствии с этими целями план предусматривал 70 задач, из которых на сегодняшний день выполнено 87%, или 61 задача.
Для выхода из пандемии СOVID-19 была одобрена программа организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса, проведена работа над тем, чтобы бесплатная возможность вакцинации по месту жительства стала уже в мае доступна для всех желающих, запущена информационная кампания на тему вакцинации и обновлен план вакцинации от COVID-19. Для того, чтобы способствовать восстановлению экономики, были дополнены меры кризисной поддержки, которые призваны помочь выйти из кризиса образованию, предпринимательству и сельской жизни.
Для того, чтобы наше население было здоровым и окруженным заботой, правительство одобрило программу развития здоровья населения на 2020 — 2030 год и зеленую книгу душевного здоровья. Правительство также обсудило анализы и предложения о реформировании закона о выходе на пенсию по старости на льготных условиях и о пенсиях за выслугу лет. Также состоялось обсуждение реорганизации долгосрочного попечения и его финансирования на более жизнеспособных основаниях и мер поддержки людей, которые сами заботятся о своих немощных близких. Поддержку нашло обновление системы вспомогательных услуг для детей с особыми потребностями.
Для того, чтобы наша экономика была наукоемкой, правительство передало на обсуждение Рийгикогу программу развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инноваций и предпринимательства на 2021-2035 год. Обновлена стратегия государственной недвижимости и одобрены новые принципы политики в области недвижимости. Правительство обсудило также необходимость ревизии принадлежащих государству предприятий и имущества. Чтобы обеспечить региональные инвестиции и сбалансированное развитие по всей Эстонии, будет создана государственная программа регионального развития.
Для того, чтобы жизнь в Эстонии стала более ”зеленой”, были одобрены предложение составить программу развития сферы окружающей среды до 2030 года и программа развития лесного хозяйтва до 2030 года, также одобрена программа действий стратегии ”Эстония 2035”. Для претворения в жизнь зеленой революции был открыт тур подачи заявок местных самоуправлений на составление программ по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также создана рабочая группа по атомной энергетике, которая будет анализировать возможности использования атомной энергии в Эстонии.
Для того, чтобы у нас были образованные и предпринимчивые люди, правительство одобрило предложение о составлении программы развития культурной сферы до 2030 года, была разработана расширенная концепция культурного портфеля, развития привычки к подвижному образу жизни и Домов эстонского языка. В сфере образования был составлен план по выходу из вызванного коронавирусом кризиса и программа действий по подготовке молодой смены для учителей и повышению престижа профессии учителя. К концу ноября будет разработана также программа действий в области образования на эстонском языке. Кроме того, готова концепция развития талантов. На согласование послан также законопроект, который создает систему семейного примирения, которая позволит родителям в случае развода наилучшим образом обеспечить благополучие ребенка.
Чтобы у нас была активная и защищенная Эстония, была создана программа действий в области защиты прав человека и укрепления отношения Эстонии с Соединенными Штатами Америки. Основан фонд ”Эстонский центр международного сотрудничества по помощи в деле развития”. Одобрен законопроект, который должен улучшить общение государства и военнообязанных лиц, правительство обсудило анализ и предложения по укреплению коллективной обороны стран Балтии и их сотрудничества в оборонной сфере, утверждено распоряжение, в соответствии с которым на предприятия возлагаются задачи по государственной обороне в случае военной угрозы, а для укрепления сотрудничества между сферой внутренней безопасности и сферой обороны будет продолжена подготовка соглашения о сотрудничестве между МВД и Министерством обороны.
Чтобы жизнь в Эстонии развивалась сбалантированно, была одобрена программа развития сельской жизни и рыболовства до 2030 года, а также проект поправок к программе развития сельской жизни до 2030 года, которые касаются периода с 2014-2020 и которыми в программу были добавлены 258,5 миллиона евро из фонда Европейского союза, а также изменены условия для переходного периода в 2021 и 2022 году.
Чтобы у нас было открытое и безопасное правовое государство, была одобрена программа действий по борьбе с коррупцией, руководство для министров, их чиновников и высокопоставленных государственных служащих о том, как избежать конфликта интересов и общаться с лоббистами, а также утверждены новые приоритеты в сфере борьбы с преступностью. Помимо прочего, были одобрены предложения по консолидации базовых государственных услуг в сфере информационных технологий.
Помимо плана на первые 100 дней правительство составило также программу действий, которая предусматривает конкретные задачи по достижению основных приоритетов правительства на следующие два года.
Правительство Партии реформ и Центристской партии, возглавляемое Каей Каллас вступило в должность 26 января, 100 дней работы правительства прошло 5 мая 2021 года.