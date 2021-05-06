ФОТО | Нетрезвый водитель совершил аварию и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, управлявший автомобилем Mercedes мужчина на повороте потерял контроль над машиной и выехал с трассы. Автомобиль задел расположенный на обочине дом и остановился, врезавшись в деревянный столб электропередачи.

Водитель скрылся с места происшествия.

В момент аварии в автомобиле находились три человека. Один из пассажиров получил травму и был доставлен в больницу.

Очевидцы утверждают, что водитель убежал с места аварии потому, что был нетрезв. Полиции его личность известна, степень опьянения мужчины будет вскоре определена.