06.05.2021, 19:48
ФОТО | Нетрезвый водитель совершил аварию и скрылся с места ДТП
Fotod: Kenno Soo
Сегодня примерно в 18 часов в селе Пылде волости Мульги (Вильяндимаа) произошло ДТП.
По предварительным данным, управлявший автомобилем Mercedes мужчина на повороте потерял контроль над машиной и выехал с трассы. Автомобиль задел расположенный на обочине дом и остановился, врезавшись в деревянный столб электропередачи.
Водитель скрылся с места происшествия.
В момент аварии в автомобиле находились три человека. Один из пассажиров получил травму и был доставлен в больницу.
Очевидцы утверждают, что водитель убежал с места аварии потому, что был нетрезв. Полиции его личность известна, степень опьянения мужчины будет вскоре определена.