Попов рассказал, как будет проходить массовая вакцинация в Эстонии

Ситуация, по мнению врача, стабильно улучшалась до последнего времени, сейчас она стабилизируется на относительно среднем уровне заболеваемости, но показатель R ”потихонечку начал ползти вверх” и движется в сторону единицы, что ”в общем и целом коррелирует с ощущением, что в ближайшее время мы увидим определённый подъем заболеваемости”.

На его взгляд, это связано со снятием некоторых ограничений, в частности с тем, что открываются торговые центры. Но реальную картину можно будет увидеть только после выходных, так как именно в это время люди чаще всего их посещают. К тому же частично открылись школы, это тоже скажется на росте заболеваемости.

Попов отвечает за координацию работы больниц и центров массовой вакцинации. По его словам, у врачей есть чёткое представление о том, что нужно делать. На сегодняшний день план заключается в том, что с 17 мая в четырёх регионах Эстонии на базе больниц будут открыты вакцинационные центры. В первую очередь это будет сделано в Таллинне.

На сегодняшний день идут переговоры об открытии двух таких центров в Тарту: один из них уже работает, он организован на базе клиники Тартуского университета. Центры вакцинации могут быть открыты в Нарве, Ахтме, Раквере, Пярну — этот вопрос ещё обсуждается.

С 17 мая все жители Эстонии независимо от возраста смогут обратиться в такой центр и пройти вакцинацию.

В этих центрах будут использоваться так называемые мРНК-вакцины — Pfizer и Moderna, ”для того чтобы людям, которые обращаются в эти центры, была достаточно понятна схема вакцинации, чтобы они знали, что именно они будут там получать”, — говорит врач.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.